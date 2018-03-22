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Экономика и финансы, Общество

Уровень потребительской активности в РТ с начала года вырос на 6 процентов

22 марта 2018, 11:00

Уровень потребительской активности в РТ с начала года вырос на 6 процентов Такой высокой динамики в республике не наблюдалось со второй половины 2014 года, отметил Алексей Песошин.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с начала текущего года растет потребительская активность. Ее уровень превысил 106 процентов к прошлому году. Об этом заявил на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Такой высокой динамики в регионе не наблюдалось со второй половины 2014 года, отметил глава Правительства РТ. «Вместе с тем в промышленном производстве отмечается сдержанная динамика, что в первую очередь связано с сокращением добычи нефти по соглашению России со странами ОПЕК и с переносом сроков реализации отдельных инвестиционных проектов», – сказал он.

«Несмотря на то, что в последние годы замедляется динамика инвестиций в основной капитал, они по-прежнему занимают значительно большую долю в экономике республики, чем в среднем по стране», – добавил Песошин.

Третий год подряд Татарстан лидирует в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов, подчеркнул Премьер.

 


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