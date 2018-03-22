Песошин назвал основные проблемы, которые влияют на развитие Татарстана

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин начал выступать перед депутатами Государственного Совета РТ с отчетом о деятельности органов исполнительной власти республики за 2017 год.

В ходе выступления Премьер перечислил основные проблемы, которые оказывают влияние на развитие республики. «Такими проблемами остаются недостаточный уровень производительности труда, по которой мы более чем в два раза уступаем эффективным мировым экономикам, слабая кооперация между хозяйствующими субъектами, уровень энергоэффективности и степень износа основных фондов», – признал он.

Также Песошин упомянул дефицит кадров и недостаток инвестиционных ресурсов. «Эти проблемные направления изложены в нашей Стратегии-2030, в рамках которой мы продолжили мероприятия и в прошлом году, в том числе реализуя крупные инвестиционные проекты в реальном секторе», – отметил докладчик.

В целом, говоря об итогах работы Правительства республики, Алексей Песошин заметил, что благодаря четкой и слаженной работе всех уровней власти, предприятий и организаций, несмотря на внешнее давление и санкции, по итогам прошлого года в Татарстане, как и в стране в целом, отмечается экономический рост.

Он напомнил, что валовой региональный продукт республики по итогам года составил 2 трлн 115 млрд рублей, увеличившись на 2,8 процента (по России рост составил 1,5 процента). Основной положительный вклад в общеэкономическую динамику внесли промышленность, сельское хозяйство и торговля.