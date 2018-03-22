Президент Татарстана поблагодарил депутатов за слаженную работу по подготовке и проведению выборов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил депутатов Государственного Совета РТ за слаженную и четкую работу по подготовке и проведению президентских выборов.

«В Татарстане на высоком организационном уровне прошли выборы. Я хочу поблагодарить депутатский корпус, руководителей предприятий, глав муниципалитетов за слаженную четкую работу. Татарстан в очередной раз показал активность и эффективность своей работы. Здесь огромная доля [труда] наших депутатов», – сказал сегодня Президент РТ на заседании республиканского парламента.

«Расслабляться нам некогда», – прокомментировал слова лидера республики Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. И добавил, что перед парламентариями стоит много задач по реализации положений, содержащихся в послании Президента Татарстана Госсовету и в послании Президента России Федеральному Собранию.