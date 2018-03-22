(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Пьяного похитителя чипсов из магазина задержали в Нижнекамске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании сигнализации в супермаркете по проспекту Мира в Нижнекамске.

К месту ЧП оперативно выехала группа отряда ОВО. Бойцы обнаружили, что в магазине разбито окно входной двери. Росгвардейцы вместе с администрацией маркета зашли в помещение магазина и обнаружили, что пропали несколько пачек чипсов и орешков.

Сотрудники Росгвардии стали обходить ближайшие к магазину дворы и обнаружили рядом с одним из домов нетрезвого молодого мужчину с упаковками снеков в руках. Увидев стражей правопорядка, парень стал убегать, по пути раскидывая похищенные пакеты с чипсами и орешками.

Мужчину удалось догнать и задержать. Им оказался 22-летний местный житель.