Цукерберг: Facebook не обнаружил связи между Россией и Cambridge Analytica

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Социальная сеть Facebook не обнаружила каких-либо связей между Россией и британской компанией Cambridge Analytica, которая в 2016 году работала на предвыборный штаб Дональда Трампа. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг заявил изданию Wired, передает RT.

«Конечно, мы проверяем, что делало IRA (внесенное в американский санкционный список из-за вмешательства в выборы Агентство интернет-исследований – прим. Т-и), на постоянной основе… Но ничего из того, что мы пока делали внутри компании, не выявило связи», – отметил он.

При этом руководитель Facebook признал, что само по себе необнаружение связи не означает еще ее отсутствия.

Скандал, связанный с Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей, разразился в минувшие выходные. Во время предвыборной кампании в США компания собирала информацию об американском электорате для команды Дональда Трампа.