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Молодой печатник Эвелина Михайлова из Казани: WorldSkills – это профессиональная олимпиада

22 марта 2018, 10:33

Молодой печатник Эвелина Михайлова из Казани: WorldSkills – это профессиональная олимпиада Студентка КНИТУ (КХТИ) собирается представлять Татарстан на национальном первенстве WorldSkills в Южно-Сахалинске.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Участие в WorldSkills – это профессиональная олимпиада. Спортсмены тренируются всю жизнь, чтобы завоевать золотую медаль. Победа на состязаниях WorldSkills приносит личное удовлетворение, обеспечивает отличный старт карьеры, открывает возможность обучения за границей.

В этом уверена 19-летняя студентка факультета среднего профессионального образования Казанского национального исследовательского технологического университета Эвелина Михайлова. Она единственный делегат из Татарстана, который будет представлять республику в компетенции «Печатные технологии в прессе» на национальном чемпионате «Молодые профессионалы-2018» в Южно-Сахалинске.

«Считаю профессию печатника достаточно перспективной, с достойной зарплатой. Печатник – это не только мужская профессия. Однако на соревнованиях WorldSkills в этой компетенции преобладают парни. На предстоящем чемпионате я настроена на победу и нацелена только на хороший результат», – заметила Михайлова в интервью ИА «Татар-информ».

Сейчас девушка участвует в межрегиональной тренировке на базе ресурсного центра в Рыбинске. Здесь представительница республики осваивает тонкости работы на сложном печатном оборудовании и его настройки. Тренировка проходит в течение этой недели на территории полиграфического колледжа.

«Я поддерживаю хорошие отношения со всеми конкурсантами. Со многими ребятами я уже была знакома по другим соревнованиям. Желаю всем участникам WorldSkills в любой ситуации оставаться хорошими людьми», – добавила собеседница агентства.

Участники тренировки получают практические навыки работы на высокотехнологичном офсетном печатном оборудовании перед отборочными соревнованиями по компетенции «Печатные технологии в прессе», которые пройдут на базе того же рыбинского ресурсного центра уже в конце апреля 2018 года. У молодых профессионалов плотный график. Занятия проходят каждый день, с 9 часов утра до 18 часов вечера. Победители поедут в августе 2018 года на финал национального чемпионата «Молодые профессионалы-2018» в Южно-Сахалинск.

«Эвелина Михайлова тренируется около года. За это время она показала отличные результаты. Профессиональный печатник должен быть очень внимательным, усидчивым, обладать хорошим глазомером. Специалисты контролируют процессы наложения и совмещения красок. Это сложная работа, если пропустить хоть одну мелкую деталь, то на выходе будет брак», – сообщил ИА «Татар-информ» тренер девушки – директор издательства КНИТУ Андрей Егоров.

Ранее Эвелина завоевала первое место в своей компетенции, победив в конце ноября 2017 года на региональном чемпионате в Казани. Свои достижения в профессиональном мастерстве она продемонстрировала на международном конкурсе «Искусство печати» осенью 2017 года, заняв третье место. Сейчас она учится на четвертом курсе факультета СПО КНИТУ (КХТИ) по специальности «Полиграфическое производство».


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