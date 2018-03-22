В Менделеевске состоялся гала-концерт фестиваля русской песни

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Во Дворце культуры Менделеевска состоялся гала-концерт II регионального фестиваля русской песни «Менделеевские родники» имени Елены Дунаевой, сообщает ИЦ «Менделеевск».
В этом году фестиваль расширил горизонты и собрал солистов, ансамблей из десяти районов Татарстана и Удмуртии. Исполнителей русской песни и зрителей приветствовал председатель местной общественной организации «Набережночелнинское Русское общество» Анатолий Рябов.
Он вручил Благодарственные письма за содействие развития национальных культур главе района Валерию Чершинцеву, начальнику Управления культуры Екатерине Шигаповой, директорам Дворца культуры и другим.
Ансамбли «Сударушка», «Архангельская краса», «Калинушка» и другие коллективы исполнили перед зрителями свои душевные композиции. Зрители благодарно слушали и юных солистов – Василису Зимину, Яну Шалаумову, Серафиму Пилипенко, Эвелину Салиеву.
В финале фестиваля состоялось награждение дипломантов и лауреатов.