Национальный НПФ: про тинейджеров, ньюэйджеров и суперэйджеров

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Как бы мы ни сопротивлялись, но иностранные слова, как шпионы-лазутчики, проникают в родной язык. Вывески, заголовки газет, теле- и радиорепортажи заполнены иностранными заимствованиями. АО «Национальный НПФ», будучи экспертом в теме возрастов и поколений, предлагает совершить экскурсию в мир новых слов.



Начнем с наиболее укоренившегося в русском языке слова «тинейджер». Пришедшее к нам из английского языка (как и остальные рассматриваемые в этой статье слова), «тинейджер» стало синонимом-конкурентом «подростка». В целом возрастные рамки у тинейджеров и подростков одинаковы – 15 – 17 лет.

Национальный НПФ рекомендует: тинейджерам пока рано задумываться о пенсионных накоплениях на практике. Однако теория не помешает – внимание на финансовую грамотность. Чтобы иметь представление, как правильно вести долгосрочные накопления, устроившись на работу, стоит внимательно изучить информацию, размещенную на сайте фонда, и потренироваться в решении задач по долгосрочному накоплению, воспользовавшись пенсионным калькулятором (www.nnpf.ru).

Как часто мы слышим в свой адрес, с годами берем в обиход и кидаем в сторону других с некоторой укоризной слово «молодежь»… Чтобы придать разговору про юных и перспективных позитивности и современности, стоит взять на вооружение слово «ньюэйджер». Ньюэйджеры – это новое поколение, запускающее стартапы (предприятия с современным подходом к ведению бизнеса/уникальным продуктом), зачастую интересующееся вегетарианством, пристально следящее за модой. Коротко, но точно: ньюэйджеры – люди на гребне волны времени.

Национальный НПФ рекомендует: для ньюэйджеров, устраивающихся на первую работу или начинающих создавать свой бизнес, важно иметь представление не только про сегодня и сейчас, но и про прекрасное далеко. Следовательно, чтобы держать руку на пульсе собственных пенсионных накоплений, стоит регулярно заходить в личный пенсионный кабинет Национального НПФ (www.nnpf.ru), контролировать процесс формирования пенсионных накоплений, изучить на сайте дополнительные возможности влияния на размер пенсии (личные пенсионные программы).

У термина «суперэйджеры» интересная история. Ученые-нейрофизиологи, проводя исследования, заметили, что среди лиц старше 80 лет встречаются люди с уникальной молодой памятью. Хотя за их плечами немало прожитых лет, их способности запоминания сравнимы с показателями подростков.

Национальный НПФ рекомендует: суперэйджеры находятся в том периоде, когда можно дать точную оценку правильности когда-то принятого решения формировать личные накопления на пенсию при поддержке профессионала, например, Национального НПФ. Сегодня от фонда получают дополнительную пенсию около 50 тыс. человек. За 20 лет профессиональной деятельности фонд выплатил более 5 млрд рублей пенсий. И среди них точно есть немало суперэйджеров.

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (www.nnpf.ru) – один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Основными акционерами являются: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татэнерго» и другие компании. Фонд имеет образцовую профессиональную репутацию, подтвержденную высоким уровнем надежности ruAА по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу – стабильный. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц (номер 17 в реестре фондов-участников) на основании решения Центрального банка России. Таким образом, средства пенсионных накоплений клиентов фонда получили государственную гарантию сохранности.

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