Савченко рассказала о встрече Тимошенко с лидером ДНР

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала о встрече лидера партии «Батькивщина», в парламентскую фракцию которой она ранее входила, Юлии Тимошенко с руководителем самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко. Она заявила об этом в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, поехав на встречу с Захарченко, она узнала о переговорах Тимошенко с ним перед началом войны в Донбассе. Однако позднее лидер «Батькивщины» осудила ее за факт встречи.

Савченко добавила, что Тимошенко рассчитывала на поддержку Донбасса, но регион «ее не поддержал, ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку» (в марте 2014 года в Сети появился разговор людей, похожих на Юлию Тимошенко и бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Нестора Шуфрича, где фигурировали эти объекты – прим. Т-и).

В завершение своего выступления парламентарий обвинила свою бывшую партию в лицемерии.

На момент начала войны в Донбассе Александр Захарченко был лишь одним из полевых командиров и руководил сначала Донецким отделением организации «Оплот», а затем одноименным батальоном.