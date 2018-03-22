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Экономика и финансы, Hi-Tech

Основатель Twitter'а: Биткоин останется единственной криптовалютой

22 марта 2018, 10:01

Джек Дорси уверен, что через десять лет в мире не останется ни одного альткоина.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что в ближайшее десятилетие в мире останется только одна криптовалюта – биткоин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом, по мнению Дорси, пока биткоин не может использоваться в качестве платежного средства. Причина этого заключается в дороговизне транзакций. В настоящее время бизнесмен вкладывает инвестиции в проекты, которые должны помочь найти решение этой проблемы.

Накануне сообщалось, что Twitter намерен запретить рекламу продажи токенов и криптовалютных кошельков.

 


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