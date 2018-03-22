Основатель Twitter'а: Биткоин останется единственной криптовалютой

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что в ближайшее десятилетие в мире останется только одна криптовалюта – биткоин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом, по мнению Дорси, пока биткоин не может использоваться в качестве платежного средства. Причина этого заключается в дороговизне транзакций. В настоящее время бизнесмен вкладывает инвестиции в проекты, которые должны помочь найти решение этой проблемы.

Накануне сообщалось, что Twitter намерен запретить рекламу продажи токенов и криптовалютных кошельков.