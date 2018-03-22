Ученые рассказали об опасности фруктовых соков

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Ученые из Университета Эмори в США выяснили, что употребление сладких напитков, в том числе фруктовых соков, увеличивает риск преждевременной смерти у взрослых старше 45 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на EurekAlert!.

В исследовании участвовали более 30 тыс. человек. Позже специалисты исключили страдающих сахарным диабетом и какими-либо сердечно-сосудистыми заболеваниями, что сократило выборку до 18 тыс. человек.

На протяжении шести лет ученые наблюдали за уровнем употребления добровольцами напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая содовую воду, соки, конфеты и т.д.

В случае смерти добровольца выяснялась возможная причина его гибели, в том числе сердечный приступ и другие нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы.

Те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца, выяснили ученые.

Смертность среди тех, кто употреблял менее 30 мл в день, была значительно ниже. По словам исследователей, другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.