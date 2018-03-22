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Экономика и финансы, Hi-Tech

Акционеры Tesla оставили Илона Маска без зарплаты

22 марта 2018, 09:26

Вместо оклада предприниматель будет получать опционы на акции компании.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Акционеры компании Tesla поддержали предложение о лишении фиксированной зарплаты генерального директора Илона Маска на десять лет. Вместо оклада миллиардер будет получать опционы на акции компании. Об этом пишет газета «Ведомости».

Размер компенсации в виде акций будет зависеть от роста капитализации компании. Таким образом, Маск получит первую премию тогда, когда капитализации компании вырастет до 100 млрд долларов. Следующие вознаграждения будут присуждены по мере роста капитализации на каждые новые 50 млрд.

В феврале Tesla объявила, что убытки компании по итогам последнего квартала прошлого года составили примерно 675 млн долларов.

 


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