(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Многодетную семью с четырьмя детьми ищут в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.

Семья пропала еще 12 февраля. Как сообщает СМИ, семья исчезла после того, как ее начали проверять сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Незадолго до этого родители перевели старшего ребенка на домашнее обучение. В дни сдачи контрольных тестов ребенок в школу не явился.

Через некоторое время в отделение полиции обратился глава сельского поселения, в котором проживала семья, с заявлением об исчезновении родителей и четырех детей.

Сообщается, что главу семейства видели пятого и шестого марта в Комсомольске-на-Амуре.

Семья не считалась асоциальной, родители не были пьющими и в доме всегда были продукты и дрова.

