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Политика

Подлодка ВМС США застряла в арктических льдах в ходе отработки «ударов по России»

22 марта 2018, 08:48

Подлодки используют «стелс-технологии» и вооружены крылатыми ракетами, но не справились с арктическими льдами.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Флагман военно-морского флота США подлодка Hartford застряла во льдах Арктики во время отработки сценариев нанесения ударов по России. Об этом пишут «Известия».

Субмарины Hartford и Connecticut должны были всплыть и нанести условный удар по противнику, планировали в НАТО. Подлодки используют «стелс-технологии» и вооружены крылатыми ракетами, но не справились с арктическими льдами.

Вероятно, что вскоре Россию могут обвинить в использовании «тайного оружия» — льда, говорится в сообщении издания.


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