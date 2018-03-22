Подлодка ВМС США застряла в арктических льдах в ходе отработки «ударов по России»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Флагман военно-морского флота США подлодка Hartford застряла во льдах Арктики во время отработки сценариев нанесения ударов по России. Об этом пишут «Известия».

Субмарины Hartford и Connecticut должны были всплыть и нанести условный удар по противнику, планировали в НАТО. Подлодки используют «стелс-технологии» и вооружены крылатыми ракетами, но не справились с арктическими льдами.

Вероятно, что вскоре Россию могут обвинить в использовании «тайного оружия» — льда, говорится в сообщении издания.