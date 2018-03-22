В России могут повысить подоходный налог до 15 процентов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Правительстве РФ рассматривают возможность повышения подоходного налога с 13 до 15 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Рассматривалось увеличение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15 процентов с введением необлагаемого минимума, указывают собеседники «Ведомостей».

Минфин к совещанию готовил предложения обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников и уменьшить страховые взносы до 22 процентов для всей экономики.

Кроме того, в Правительстве рассматривают возможность отмены льготной ставки НДС в 10 процентов, которая распространяется на продовольствие, детские товары и лекарства. По словам источников газеты, нововведения пока не поддержаны.

При этом пресс-секретарь Премьер-министра Наталья Тимакова отметила, что в Правительстве рассматриваются различные меры, но все они пока находятся на стадии обсуждения.

Ранее газета уже сообщала, что НДФЛ могут повысить, но решение так и не приняли. Тогда министр финансов РФ Антон Силуанов выступил против подобных нововведений.