19 человек погибли в аварии с автобусом на северо-востоке Тайланда

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 19 человек погибли в аварии с автобусом на востоке Тайланда, сообщает ТАСС.

Накануне вечером двухэтажный автобус, перевозивший 50 пассажиров, столкнулся с грузовиком в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 19 человек. Еще 35 пострадавших были доставлены в больницы ближайших населенных пунктов.

Удар был такой силы, что автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево.



Все обстоятельства аварии уточняются.