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Происшествия

19 человек погибли в аварии с автобусом на северо-востоке Тайланда

22 марта 2018, 08:27

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени.

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 19 человек погибли в аварии с автобусом на востоке Тайланда, сообщает ТАСС.

Накануне вечером двухэтажный автобус, перевозивший 50 пассажиров, столкнулся с грузовиком в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 19 человек. Еще 35 пострадавших были доставлены в больницы ближайших населенных пунктов.

Удар был такой силы, что автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево.


Все обстоятельства аварии уточняются.


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