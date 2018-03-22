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Экономика и финансы

Штаты выделят 200 млн долларов на военную помощь Украине

22 марта 2018, 08:22

Обе палаты конгресса должны принять бюджет до истечения пятницы.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Конгресс США выделяет 200 млн долларов на военную помощь Украине, в том числе на летальное оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета Штатов на 2018 финансовый год, который распространили в конгрессе.

Средства выделяются Пентагону в координации с госдепартаментом на расходы, которые включают «летальное оружие оборонительного характера», обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

При этом накладываются ограничения — например, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

Обе палаты конгресса должны принять бюджет до истечения пятницы. Бюджет должен подписать Президент США Дональд Трамп.


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