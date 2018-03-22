(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Казани пройдет всероссийская контрольная по математике, сообщает пресс-служба Университета Иннополис.

Компания «Яндекс» проведет контрольную «Что и требовалось доказать» 24 марта. Поучаствовать в ней можно онлайн или сидя за партой — в Казанском федеральном университете или Университете Иннополиса.

Контрольная включает десять задач. Попробовать свои силы могут все желающие, достаточно знать школьную программу.

Чтобы написать работу в аудитории, нужно заранее зарегистрироваться. В вузах контрольная продлится с 12:00 до 13:00.

Одновременно задания появятся на сайте проекта — приступить к ним можно будет в любой момент, но на решение дается только час.

Первый раз контрольная «Что и требовалось доказать» прошла в 2015 году, тогда ее написали 12,6 тыс. человек.

В прошлом году в ней приняли участие 21,3 тыс. жителей России, Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран. Пятерки получили 22 процентов участников, четверки — 19 процентов, а тройки — 25 процентов.