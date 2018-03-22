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Политика

Савченко рассказала о встрече Тимошенко с главой ДНР

22 марта 2018, 07:32

Украинская партия проявляет лицемерие и прикрывается им, заявила Надежда Савченко.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встречалась с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко, заявила депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко. Об этом сообщает RT.

«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что, оказывается, с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна, на грани излома Майдана перед войной, но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним говорила. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — сообщила Савченко в эфире NewsOne.

Украинская партия проявляет лицемерие и прикрывается им, считает депутат.


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