Матвиенко прервала выступление Нарусовой из-за ее слов о безнравственности Мединского

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время правительственного часа остановила выступление сенатора Людмилы Нарусовой из-за ее слов о диссертации министра культуры России Владимира Мединского. Об этом пишет «Российская газета».

«Мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к правительственному часу», — сказала Матвиенко.

Все остальные вопросы можно задать, не используя для пиара площадку Совфеда, заметила она.

В ходе правительственного часа, показывая брошюру со статистическими данными о работе Министерства культуры за прошлый год, Людмила Нарусова заметила, что с цифрами у Мединского все в порядке, а вот с нравственностью — не очень. История с диссертацией министра «не укладывается в понятие нравственности», сказала она.

В октябре 2016 года в СМИ сообщали, что академики поддержали требование лишить Мединского ученой степени.

Сам министр позднее пояснил, что его диссертацию назвали лженаучной после провалившейся попытки найти в ней плагиат.