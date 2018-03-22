Пушков: Разрыв отношений с Москвой ломает экономику Украины через колено

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). При разрыве торгово-экономических связей с Москвой Киев причинят непоправимый вред экономике Украины, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Антироссийская политика стала стратегической линией украинских властей, заявил Пушков.

«Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе — не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой», — считает парламентарий.

Ранее сообщалось, что Правительство Украины прекращает действие программы экономического сотрудничество с Россией на 2011 — 2020 годы.