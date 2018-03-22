Посольство РФ в США потребовало извинений за обвинения по «делу Скрипаля»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Посольство России в США требует от госдепартамента доказательств обвинений по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля или извинений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Удивляют некомпетентные суждения (официального представителя госдепартамента) госпожи Хезер Науэрт. Давно она стала специалистом в области химоружия? Или уже переквалифицировалась в беспринципного следователя, который без суда выносит вердикт невиновным? Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых „незаконных действий“ России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди», — сказано в заявлении посольства.

Любая «силовая» риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна, отметили в дипмиссии.

При этом запретить ее использование для внутреннего употребления мы не можем, отметили в посольстве.

Ранее осужденный в России за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом в британском Солсбери. Великобритания без доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лондон делает преждевременные выводы по делу Скрипаля.