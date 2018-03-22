Трамп прокомментировал свой звонок Путину

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил свой звонок лидеру России Владимиру Путину и поздравление его с победой на президентских выборах.

«Я позвонил Президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо», — написал лидер США в своем микроблоге в Twitter.

И с Россией можно решить проблемы вокруг Северной Кореи, Сирии, Украины, ИГ*, Ирана и «даже с предстоящей гонкой вооружений», заметил Трамп.

«Буш пытался наладить отношения, но ему не хватило сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии (вспомните перезагрузку)», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп по телефону поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.

* ИГИЛ (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.