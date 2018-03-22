Минтимеру Шаймиеву показали интерьер гостиницы «Кул Гали»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев ознакомился с внутренним видом строящегося в Болгаре гостиничного комплекса «Кул Гали». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сначала Шаймиев и сопровождающие его лица посетили площадку, где по заказу Госжилфонда при Президенте РТ возводятся дома для сотрудников гостиницы. Три из них уже готовы к сдаче, продолжается строительство двух общежитий. Здания будут построены в срок, заверил генеральный директор ГЖФ Талгат Абдуллин.

Осмотр самого гостиничного комплекса начался с холла, где ведутся работы по чистовой отделке и установке декоративных элементов. На подготовленных ООО «ЗАРТ» и «Мастерской художников Хакимовых» стендах были представлены варианты благоустройства территории.

По словам генерального директора выступающего в качестве подрядчика ООО «Грань» Леонида Анисимова, подведены все инженерные коммуникации, внутри здания развернуты отделочные работы.

Председатель же совета директоров АО «Ол Сизонс отель менеджмент» Марсель Имамов и директор-менеджер комплекса Фади Свейдан рассказали, что занимаются вопросами организации работы гостиницы и подбором персонала.

Строительство СПА-комплекса, создаваемого по образцу Белой палаты XIV века, также завершено, строители начали работы по оформлению помещений и установке оборудования.

В ходе обсуждения внешнего и внутреннего облика гостиницы Минтимер Шаймиев заметил, что здание должно быть современным, но в то же время многие элементы необходимо выполнить в древнебулгарском стиле, пишет местная газета «Новая жизнь».

Госсоветника интересовали размеры букв названия гостиницы, которое будет установлено со стороны Волги и центрального входа, картины в номерах, цвет стен, характер орнаментов и многое другое. «Надо постараться сделать так, чтобы все здесь было красиво и привлекательно, поэтому важно обращать внимание на каждую мелочь, ведь в этом комплексе мы собираемся встречать гостей со всего мира...» – приводит его слова издание.

Минтимер Шаймиев резюмировал, что обсуждение частных решений завершено и теперь следует реализовать проектные задумки и красиво завершить возведение гостиничного комплекса. Этого с нетерпением ждут посетители древнего Болгара, которых с каждым годом становится все больше, добавил Госсоветник РТ.

Строительство гостиничного комплекса «Кул Гали» началось в 2015 году. Он расположен за пределами исторической части Болгарского городища, с восточной стороны на берегу Волги. Инвесторами проекта являются ПАО «Татнефть» и ОАО «ТАИФ».