Рустам Минниханов с рабочим визитом посетит Швейцарию

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня во главе делегации официальных лиц республики отправится в Швейцарию. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Согласно информации на сайте Министерства информатизации и связи РТ, его руководитель Роман Шайхутдинов уже находится в этой альпийской стране. Одной из ключевых целей рабочего визита является знакомство с объектами IT-инфраструктуры принимающего государства.

Президент Татарстана пробудет в Швейцарии не менее двух дней. Программа визита пока не озвучивалась, но известно, что Шайхутдинов уже успел побывать в подразделении Европейской организации по ядерным исследованиям – CERN OpenLab (с организацией уже сотрудничают Казанский федеральный университет и Университет Иннополис – прим. Т-и).

Также министр информатизации и связи Татарстана в городе Ивердон-ле-Бен побывал в самом большом швейцарском научно-техническом парке Y-PARC – Swiss Technopole, где ознакомился с перспективной разработкой самолета на солнечных батареях, который будет способен поднять человека в стратосферу.