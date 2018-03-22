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Президент и Премьер-министр Татарстана примут участие в заседании Госсовета РТ

22 марта 2018, 07:48

На 36-м заседании Госсовета республики будут рассмотрены 25 вопросов.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). В сегодняшнем, 36-м заседании Государственного Совета РТ примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр республики Алексей Песошин. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ.

А на сайте самого Госсовета вывешена информация о том, что повестка дня заседания включает в себя 25 вопросов. В том числе будет заслушан отчет деятельности органов исполнительной власти о деятельности в минувшем году.

О том, насколько успешна была работа в 2017 году, также доложат Уполномоченный по правам ребенка в РТ и руководство Главного управления МЧС РФ по РТ.

Также планируется рассмотреть во втором чтении проекты законов о внесении изменений в Законы РТ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РТ» и в закон «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и ЖКУ в РТ». Еще 10 законопроектов будут рассмотрены в первом чтении.

Планируется заслушать информацию об образовании населенного пункта Тарасово на территории Мамадышского района республики.

Депутаты Госсовета также будут ознакомлены с инициативами коллег из других регионов России и рядом законодательных инициатив федерального уровня.

 


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