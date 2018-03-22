Казанский фестиваль мусульманского кино потерял программного директора и форум «Время кино»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Программный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Альбина Нафигова, в течение четырех лет руководившая сектором отбора фильмов и составления программ, не подписала договор о работе в 2018 году и, следовательно, покидает свой пост. Кроме того, фестиваль в скором времени лишится и образовательного форума для молодых кинематографистов «Время кино», который Нафигова создала четыре года назад на базе КМФМК.

Уход Нафиговой из оргкомитета фестиваля – последствие ухода всей ее команды из фактически курирующей фестиваль организации «Татаркино». Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», кадровая проблема в бюджетном учреждении культуры, которым руководит Миляуша Айтуганова, возникла около года назад как раз с увольнения (добровольного) Нафиговой. Следом ушли еще несколько сотрудников, в основном занятые в кинотеатре «Мир» (единственный в городе государственный кинозал, ранее – главная площадка для показа короткого метра и многочисленных фестивалей авторского кино разных стран мира), в том числе и его директор Александр Ишимов. Таким образом, «команда Нафиговой» покинула «Татаркино», создав собственную некоммерческую организацию с дублирующим названием «Дирекция Время кино», задачей которой стало продвижение и поддержка кинопроектов в республике.

Любопытной деталью является то, что всего через три месяца после ухода Ишимова сайт кинотеатра «Мир» вовсе перестал работать. Еще более интересным этот факт выглядит на фоне недавней довольно громкой презентации «Татаркино» своего нового интернет-ресурса и общего ребрендинга, который Айтуганова провела в организации.

Специалисты, занятые в организации КМФМК, работают на договорной основе, каждый год подписывая новое соглашение. Как стало известно агентству из собственных источников, Миляуша Айтуганова, несмотря на уход Нафиговой из «Татаркино», предложила ей такой договор на 2018 год (на уже 14-й по счету фестиваль, который будет проходить в будущем сентябре), однако экс-программный директор согласия на работу не дала. По информации ИА «Татар-информ», на ее место Айтуганова пригласила российского киноведа и кинокритика, председателя отборочной комиссии прошлых лет Сергея Лаврентьева, много лет сотрудничающего с оргкомитетом КМФМК. Новое назначение глава «Татаркино» подтвердила лично в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Мне поступило предложение от Минкульта, от дирекции фестиваля же я не получила никакого вменяемого предложения. Взамен я предложила свое видение. В итоге взаимопонимания с директором фестиваля (Миляушой Айтугановой – прим. Т-и) мы не нашли. Могу сказать точно: я больше не работаю на фестивале, – прокомментировала сложившуюся ситуацию Альбина Нафигова. – Форум "Время кино" – самостоятельная платформа. Да, он возник на базе фестиваля, но только потому, что я там работала. Если бы я работала в другом месте, он бы возник в другом месте».

Не исключено, что осенью 2018 года образовательный форум «Время кино» пройдет на базе КМФМК в последний раз, пояснила Нафигова. По словам собеседницы агентства, после осеннего сезона форум будет жить своей независимой жизнью при поддержке Министерства культуры Татарстана. Сейчас он проводится и будет проводиться при поддержке союзов кинематографистов России и Татарстана, Фонда президентских грантов, КазГИК, К(П)ФУ, Торгово-промышленной палаты РТ, Управления культуры исполкома Казани.

«Все эти люди реально поддержали, когда возникли проблемы. Партнерская поддержка у форума есть. И мы будем ее наращивать. По сути это динамично развивающийся стартап. Форум действительно разросся и забирает все больше сил и энергии. Тем более что теперь мы его проводим дважды в год – весной и осенью (весенний форум пройдет в Казани с 28 по 31 марта текущего года). Осенний форум пройдет, скорее всего, в даты фестиваля любительского кино, чтобы студенты не разрывались между программами профессионального Международного фестиваля мусульманского кино и форума начинающих кинематографистов "Время кино". Но этой осенью форум, я думаю, в последний раз будет проходить на базе Фестиваля мусульманского кино. Мы хотим его переформатировать. Поскольку все мы сейчас свободны, на базе форума мы на постоянной основе хотим проводить образовательные мастер-классы по направлениям, которых сегодня недостает нашей киноиндустрии», – рассказала Альбина Нафигова.

На вопрос «Татар-информ» о причине ухода Нафиговой из оргкоманды фестиваля Айтуганова ответила уклончиво. Из ответа главы «Татаркино» могло сложиться впечатление, что она и сама еще до конца не верит в скорый уход Нафиговой из КМФМК.

«У нас же сейчас расширяется образовательное направление форума. И Альбина стала директором "Дирекции Время кино" (имеется ввиду НКО – прим. Т-и), это образовательная платформа. В рамках Фестиваля мусульманского кино в этом году будет очень широко представлена образовательная площадка. И все это направление Альбина взяла на себя. Замечательно, мы очень рады», – отметила Миляуша Айтуганова.

По просьбе ИА «Татар-информ» о своем видении ситуации рассказал председатель Союза кинематографистов Татарстана режиссер Ильдар Ягафаров. Собеседник агентства подчеркнул, что в республике сложилась не очень хорошая ситуация, при которой в сфере кинематографа фактически отсутствуют крупные сильные и профессиональные объединения. Есть множество мелких «игроков», однако «ударного кулака» нет, что не может положительно влиять на общее положение кино.

«Я вижу эту ситуацию таким образом, что на сегодняшний момент (в оргкомитет фестиваля – прим. Т-и) пришла другая команда, а когда приходит новая команда, естественно, меняется состав. Иногда не меняется, но в данном случае поменялся, это решение руководства "Татаркино". Плохо это или хорошо? С моей точки зрения это, конечно, плохо. Человек (Альбина Нафигова – прим. Т-и) долго лоббировал, выстраивал отношения. Сложно сказать, но, как по мне, так нужно было старый состав оставлять и держать его в руках. А сейчас выходит, что и тут, и там все чего-то хотят, но все такие маленькие. Основного ударного кулака нет. Нужно больше профессионалов задействовать в нашем кино. Я всегда считал, что люди должны быть на своих местах не случайно. Случайность рождает дилетантское отношение. Я как председатель союза вижу отношения Альбины и "Татаркино" именно как приход новой команды. Время покажет, как все это будет работать. Со стороны своего жизненного опыта я бы сказал, что в самом начале пути не нужно делать резких движений. Но самое главное – чтобы в кино работали профессионалы», – заключил Ягафаров.