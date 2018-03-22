На 44,4 процента увеличились налоговые поступления в бюджет Елабужского района

(Елабуга, 22 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). За год поступления налогов в бюджет Елабужского района увеличились на 44,4 процента. Это свыше 275 млн рублей. Об этом сообщила заместитель начальника межрайонной инспекции № 9 Управления Федеральной налоговой службы по РТ Рамиля Карманова.

Увеличение поступлений стало возможно благодаря повышению ставки распределения НДФЛ в бюджет района (если раньше ставка составляла 29 процентов, то теперь она превышает 41 процент). В прошлом году поступления от НДФЛ составили более 1,5 млрд рублей, при этом средняя заработная плата по району равна 35 тыс. рублей.

Поступления же от другого источника доходов местного бюджета – единого налога на вмененный доход – сократились. Причина – уменьшение суммы исчисленного налога на уплаченные страховые взносы.

«По итогам 2017 года сохранена положительная динамика налоговых доходов – они составили 9,4 млрд рублей. Поступления в федеральный бюджет составили 2,7 млрд, в бюджет РТ – 3,8 млрд, в местный бюджет – 3,1 млрд рублей», – отметила Карманова.

Также в Елабуге ведется активная работа по борьбе со серым рынком труда.

По словам местных налоговиков, применяя риск-анализ, инспекция работает с плательщиками, чья заработная плата отклоняется от среднеотраслевых значений. Эта работа проводится в рамках как камерального контроля, так и комиссий по легализации теневой заработной платы. По результатам работы данной комиссии дополнительно поступило в консолидированный бюджет НДФЛ по Елабужскому району 32,9 млн рублей, в том числе в местный бюджет –13,7 млн.