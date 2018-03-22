Специалисты ОЭЗ «Алабуга» читают лекции для местных студентов

(Елабуга, 22 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). О возможностях трудоустройства и планах рассказывают сотрудники ОЭЗ «Алабуга» студентам Елабусжкого института К(П)ФУ.

В вузе стартовали трехдневные лекции с участием специалистов «Алабуги». Цель мероприятия – знакомство жителей города с «Алабугой» и привлечение молодых и целеустремленных сотрудников.

Для достижения амбициозных целей, стоящих перед компанией, ОЭЗ нуждается в молодых и целеустремленных лидерах, готовых учиться, расти и развиваться. Поэтому тудентам предлагают попробовать свои силы в самой успешной ОЭЗ в России, сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

Отдельно студентам вуза, обучающимся по педагогической направленности, презентуют программу стажировки и трудоустройства в международной школе Alabuga International School. Для молодых людей это отличная возможность проявить себя, получить бесценный опыт и начать профессиональную карьеру.