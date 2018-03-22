В Елабуге дали старт республиканскому проекту «Сможем вместе»

(Елабуга, 22 марта, «Татар-ифнорм», Гульнара Салихова). В Татарстане стартовал проект «Сможем вместе». Презентация нового проекта, направленного на поддержку детей с ограниченными возможностями, состоялась в Елабуге.

Здесь с участием заместителя Председателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой, уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной, министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, главы Елабужского района РТ Геннадия Емельянова, а также руководителей центров реабилитации Татарстана прошло расширенное заседании Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних.

До заседания делегация посетила реабилитационный центр «Астра», где ознакомилась деятельностью центра. Дети встретили гостей с маленькими мешочками счастья, которые они подготовили в честь Международного дня счастья. Центр «Астра» работает с 2006 года. За год в нем реабилитацию проходят 680 детей из разных городов и районов республики. Здесь они не только проходят лечебные процедуры, но учатся обслуживать себя, некоторые учатся шить, осваивают гончарное дело.

С этого года центр станет участников республиканского проекта «Сможем вместе», который станет своеобразным продолжением работы, начатой еще два года назад в Татарстане. Так, в Елабуге в рамках проекта «Наш ветеран» в центральной районной больнице и в доме престарелых были созданы комфортные условия для пожилых, также улучшили условия проживания и в социальном приюте города.

«Реализацию проекта "Сможем вместе" мы начинаем именно с Елабуги не случайно, потому что тут расположен один из центров, который работает эффективно, эффективно реализует вопросы, связанные с методикой работы с больным детьми», – отметила зампред Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Проект будет реализовываться по нескольким направлениями. «В каждом центре мы ставим задачу разработать комплекс профориентационных мероприятий: во-первых, направленных на знакомство детей и подростков с миром профессии; во-вторых, ориентированных на профессиональное самоопределение; в-третьих, включающих тесты по возможному выбору профессии», – подчеркнула в ходе заседания глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

Сегодня в Елабужском район проживает 356 детей-инвалидов. Они воспитываются в 343 семьях, из которых 85 являются неполными. Семерых детей растят матери-одиночки.