Изобретение астронома КФУ помогло отыскать скопления звезд-близнецов в галактиках

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Программный комплекс Cluster, созданный учеными Казанского (Приволжского) федерального университета, позволил отыскать в разных галактиках практически идентичные скопления звезд, сообщает пресс-служба вуза.

Разработчиком комплекса стал доцент кафедры астрономии и космической геодезии Института физики К(П)ФУ Владислав Шиманский .

С 2012 года ученые исследовали шаровые звездные скопления в нашей Галактике и выработали методику их анализа, а позже перешли к изучению сферических карликовых галактик, которые в своих центрах имеют сверхмассивные скопления.

Астрономы предполагали, что шаровые скопления в такой большой галактике, как Млечный Путь, и в карликовых галактиках должны сильно отличаться, так как различны параметры и эволюция галактик. Но результат оказался неожиданным. Выяснилось, что они идентичны как по своим динамическим свойствам (по массе, радиусу, дисперсии скоростей звезд), так и по химическим.

Шиманский отметил, что этот факт требует пересмотра взглядов на рождение и жизнь таких скоплений, которые не зависят от эволюции материнских галактик. Кроме того, шаровые скопления самостоятельно развиваются, проходя через несколько вспышек звездообразования.

«Сейчас мы проверяем эти выводы, исследуя скопления в знаменитой галактике Туманность Андромеды», – резюмировал исследователь.