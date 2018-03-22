В Казани покажут новые серии детского киножурнала «Шкодники»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Доме актера имени М. Салимжанова 25 марта пройдет премьерный показ проекта «Шкодники» 2018 года. Зрителей ждут 16 новых работ детского юмористического киножурнала, созданных казанскими школьниками и их педагогами из школы киноискусства JuniorLife.

Премьера «Шкодников» будет сопровождаться распродажей детского рукоделия, концертом и конкурсами-розыгрышами. Главным призом станет участие в съемках «Шкодников» будущего сезона. Перед началом показа состоится церемония награждения самых активных и талантливых участников проекта.

В программе показа состоится встреча со звездами «Шкодников» прошлых лет. Сейчас все они – ведущие телеканала «Эфир»: Анастасия, Ольга Лаврова, Алексей Иванов, Иван Игнатов, а также сценарист и режиссер Владимир Бибишев.