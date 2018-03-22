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Общество, Культура

В Казани покажут новые серии детского киножурнала «Шкодники»

22 марта 2018, 01:11

16 короткометражек будут демонстрироваться на новой для проекта площадке – в Доме актера имени Салимжанова.
Детский киножурнал покажут в кинотеатре «Мир»
В кинотеатре «Мир» прошла презентация короткометражек юмористического киножурнала «Шкодники»
Презентация миниатюр из школьной жизни казанских учеников пройдет в кинотеатре «Мир»
Презентация проекта «Шкодники» состоится в кинотеатре «Мир»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Доме актера имени М. Салимжанова 25 марта пройдет премьерный показ проекта «Шкодники» 2018 года. Зрителей ждут 16 новых работ детского юмористического киножурнала, созданных казанскими школьниками и их педагогами из школы киноискусства JuniorLife.

Премьера «Шкодников» будет сопровождаться распродажей детского рукоделия, концертом и конкурсами-розыгрышами. Главным призом станет участие в съемках «Шкодников» будущего сезона. Перед началом показа состоится церемония награждения самых активных и талантливых участников проекта.

В программе показа состоится встреча со звездами «Шкодников» прошлых лет. Сейчас все они – ведущие телеканала «Эфир»: Анастасия, Ольга Лаврова, Алексей Иванов, Иван Игнатов, а также сценарист и режиссер Владимир Бибишев.

 


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