День татарской кухни прошел на Среднем Урале

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В шестой раз на Среднем Урале прошел День татарской кухни. По традиции он был посвящен памяти татарского кулинара, автора многочисленных книг по кулинарии Юнуса Ахметзянова. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Участниками мероприятия стали более 100 человек.

Заместитель председателя конгресса «Татары Урала» Фавия Сафиуллина напомнила, что Дни татарской кухни в Свердловской области были впервые организованы по инициативе Постоянного представительства РТ по Уральскому региону в 2012 году. С тех пор они успешно проходят с активным участием молодых кулинаров – воспитанников средних специальных учебных заведений Свердловской области и Республики Татарстан.

В рамках кулинарного фестиваля его участники посетили выставки и презентации национальных блюд, а также мастер-классы. Важной частью встречи стал кулинарный конкурс.

По словам Сафиуллиной, в этом году участниками стали не только молодые кулинары, но и уже состояшиеся профессионалы. А еще приехали бабушки из города Верхняя Тура, которые дали дельные советы студентам по приготовлению татарских блюд.

Итогом фестиваля стало подписание дорожной карты до 2020 года по реализации соглашения о сотрудничестве между Постоянным представительством Татарстана в Свердловской области, Екатеринбургским экономико-технологическим колледжем и Казанским колледжем малого бизнеса и предпринимательства. Документ помимо обмена опытом предполагает поездку победителей кулинарного конкурса на День татарской кухни в Казань.