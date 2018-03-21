Захарова прокомментировала информацию о вероятном уходе Лаврова

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерство иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о вероятном уходе Сергея Лаврова с поста главы внешнеполитического ведомства.

На своей странице в Facebook’е Захарова заметила, что МИД неоднократно реагировал на слухи о возможных перестановках, но она готова повторить «на бис»: «Формирование Правительства является прерогативой руководства страны, а процедура прописана в Конституции».

В связи с этим представитель МИД добавила: «Думаю, эта публикация RTVI – что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает».

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не обращать внимания на спекуляции медиа и поздравить Сергея Лаврова с 68-летием.