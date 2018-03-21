Саркози предъявлены обвинения в связи с финансированием его кампании

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Экс-президенте Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании его избирательной кампании властями Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Monde.

Кроме того, политику вменяются руководство пассивной коррупцией и укрывательство ливийских госсредств.

При этом сам Саркози выпущен из-под стражи. Два дня он давал показания в здании Службы по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми преступлениями.

Ранее СМИ сообщали, что в 2007 году политик получил от властей Ливии около 50 млн евро на свою президентскую кампанию.