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Политика, Происшествия

Саркози предъявлены обвинения в связи с финансированием его кампании

21 марта 2018, 23:47

Два дня политик давал показания Службе по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми преступлениями.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Экс-президенте Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании его избирательной кампании властями Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Monde.

Кроме того, политику вменяются руководство пассивной коррупцией и укрывательство ливийских госсредств.

При этом сам Саркози выпущен из-под стражи. Два дня он давал показания в здании Службы по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми преступлениями. 

Ранее СМИ сообщали, что в 2007 году политик получил от властей Ливии около 50 млн евро на свою президентскую кампанию.


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