Шойгу сравнил российскую армию с ледоколом

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Министр обороны РФ Сергей Шойгу сравнил Вооруженные силы страны с «ледоколом», который способен «плыть, и плыть, и плыть», передает РИА Новости.

«У нас свои театры. У нас свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии, своя наука. У нас своя "Юнармия"», – заметил глава военного ведомства, выступая на церемонии награждения авторов песен, отмеченных по итогам всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».

При этом глава Минобороны заметил, что руководимое им министерство, организуя это состязание, не собиралось ни с кем соперничать, в том числе и с проводящими песенные конкурсы телеканалами. «У армии России нет конкурентов», – добавил Шойгу.