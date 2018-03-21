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Экономика и финансы

ФРС подняла базовую процентную ставку на 0,25 процента

21 марта 2018, 23:23

Федеральный комитет по открытому рынку рассчитывает, что ситуация в экономике позволит постепенно повышать ставку.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Федеральная резервная система Соединенных Штатов подняла базовую процентную ставку на 0,25 процента. Теперь она составляет 1,5 – 1,75 процента годовых, передает РБК.

Соответствующее решение в ходе двухдневного заседания принял Федеральный комитет по открытому рынку. В своем заявлении он предполагает, что ситуация в экономике позволит постепенно повышать ставку, но некоторое время последняя будет ниже предполагаемых уровней.

ФРС впервые проводит повышение ставки при новом руководителе – Джероме Пауэлле, который в феврале сменил Джанет Йеллен. В целом же это шестое ее увеличение в нынешнем цикле ужесточения монетарной политики США. 


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