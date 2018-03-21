ФРС подняла базовую процентную ставку на 0,25 процента

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Федеральная резервная система Соединенных Штатов подняла базовую процентную ставку на 0,25 процента. Теперь она составляет 1,5 – 1,75 процента годовых, передает РБК.

Соответствующее решение в ходе двухдневного заседания принял Федеральный комитет по открытому рынку. В своем заявлении он предполагает, что ситуация в экономике позволит постепенно повышать ставку, но некоторое время последняя будет ниже предполагаемых уровней.

ФРС впервые проводит повышение ставки при новом руководителе – Джероме Пауэлле, который в феврале сменил Джанет Йеллен. В целом же это шестое ее увеличение в нынешнем цикле ужесточения монетарной политики США.