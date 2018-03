Трамп объяснил поздравление Путина с переизбранием

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил свой звонок российскому коллеге Владимиру Путину, которого он поздравил с победой на выборах.

Американский лидер напомнил в своем микроблоге в Twitter’е, что его предшественник Барак Обама также поздравлял Путина с победой. И добавил: «Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они неправы! Налаживание отношений с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо».

По мнению Трампа, взаимодействие с другими странами может помочь решить многие проблемы в международной политике, включая гонку вооружений. Джордж Буш-младший, Обама и Хиллари Клинтон также пытались наладить отношения с РФ, но у них не получилось сделать это по разным причинам, уверен действующий Президент США.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......