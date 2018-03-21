Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Москве обрушилась кровля здания на улице Трубная

21 марта 2018, 22:24

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
На 23 февраля и 8 марта между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Сапсаны»
Между Петербургом и Москвой запустят электричку премиум-класса
Рига номинирована на звание «умного города»
Жизнь в небольшом городе кажется россиянам более привлекательной, чем в Москве – опрос
Отключение в рамках акции "Час Земли" сэкономило Москве 5 МВт электроэнергии и 26 тысяч рублей

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Москве на площади около 80 кв. м обрушилась кровля находящегося на реконструкции административного здания, расположенного на улице Трубная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МЧС.

Ранее «Пятый канал» рассказал об обрушении крыши в московской школе, однако директор школы № 2054 Ирина Бородина опровергла эту информацию.

Как рассказал один из очевидцев обрушения, здание несколько лет служило укрытием для бездомных, однако позднее вход в него был закрыт, и лица без определенного места жительства перестали там появляться.

Как отмечает «Вечерняя Москва», по информации Департамента здравоохранения столицы в результате инцидента никто не пострадал. Спасатели продолжают поиски людей, которые могли оказаться под завалами. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter