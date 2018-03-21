В Москве обрушилась кровля здания на улице Трубная

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Москве на площади около 80 кв. м обрушилась кровля находящегося на реконструкции административного здания, расположенного на улице Трубная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МЧС.

Ранее «Пятый канал» рассказал об обрушении крыши в московской школе, однако директор школы № 2054 Ирина Бородина опровергла эту информацию.

Как рассказал один из очевидцев обрушения, здание несколько лет служило укрытием для бездомных, однако позднее вход в него был закрыт, и лица без определенного места жительства перестали там появляться.

Как отмечает «Вечерняя Москва», по информации Департамента здравоохранения столицы в результате инцидента никто не пострадал. Спасатели продолжают поиски людей, которые могли оказаться под завалами.