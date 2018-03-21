Публичная исповедь Алеси Кафельниковой повергла в шок россиян

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Дочь теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой Алеся согласилась на публичную исповедь на «Первом канале», пишет «СтарХит».



Незадолго до эфира «Пусть говорят» Алеся Кафельникова встретилась с ведущим программы Дмитрием Борисовым. Она рассказала о зависимости от наркотиков, расставании с рэпером Pharaoh и попытках свести счеты с жизнью.



Мать девушки пришла на передачу. Женщина призналась, что чувствует свою вину за случившееся. С детства она помогала своей дочери достигать поставленных целей. «Я очень много давала ей тепла в этот момент. Наверное, упустила как-то…» – заметила бывшая модель.

Алеся рассказала, что всегда пыталась доказать свою значимость отцу, но тот никогда не считал ее идеальной. «Мне хотелось, чтобы папа увидел меня плохой и полюбил. Наверное, это была проверка в подростковом возрасте. Даже когда я была идеальной, папа говорил, что этого недостаточно. Он постоянно меня сравнивал», – рассказала она.

Кафельникова подсела на наркотики, когда получала образование в Лондоне. Она сказала, что сделала это от одиночества. Также Алеся отметила, что заболела булимией и анорексией, так как хотела стать худой, как все модели. Кроме этого, девушка умышленно наносила себе вред, чтобы привлечь внимание отца. Одна из попыток случились за два дня до дня рождения. Девушка также рассказала, что однажды у нее случилась передозировка. По словам Кафельниковой, ее отец был просто в ужасе. Ей было жалко его, но одновременно приятно, что он о ней так сильно заботится.

После этого ее посадили на антидепрессанты. «Я до сих пор их пью», – призналась модель. Сейчас Алеся пытается избегать вечеринок, где есть алкоголь и наркотики. В планах у Кафельниковой получить образование и сделать карьеру. Еще ей очень хочется помогать людям, оказавшимся в тяжелой, как у нее, ситуации.