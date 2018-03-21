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Аэропорт Казани в пятый раз стал обладателем премии World Airport Awards

21 марта 2018, 22:02

Аэропорт Казани в пятый раз стал обладателем премии World Airport Awards Воздушная гавань столицы Татарстана признана лучшим региональным аэропортом России и стран СНГ.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань», единственный среди российских аэропортов, стал обладателем премии World Airport Awards 2018. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Воздушная гавань столицы Татарстана в пятый раз подряд оказалась признана лучшим региональным аэропортом России и стран СНГ, получив от британской консалтинговой компании Skytrax премию Best Regional Airport Russia and CIS. Вручение награды состоялось сегодня в Стокгольме.

Генеральный директор АО «Международный аэропорт "Казань"» Алексей Старостин прокомментировал это событие следующим образом: «Мы подтверждаем свое право называться первым аэропортом в России, обладающим сразу двумя наградами от Skytrax столь высокого международного уровня – награда "Лучший региональный аэропорт России и СНГ" и четыре звезды, присвоенные нам экспертами Skytrax еще в 2015 году».

При этом он добавил, что полученную воздушную награду часто называют Passenger’s Choice Awards, так как она присуждается по итогам отзывов пассажиров. «Это значит, что выбор Skytrax является выбором наших пассажиров», – подчеркнул гендиректор аэропорта. 


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