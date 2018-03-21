Путин поздравил отмечающих Науруз жителей России

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил жителей России, отмечающих Науруз – Новый год у иранских и тюркских народов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем поздравлении российский лидер заметил, что этот праздник является важной частью наследия многих народов страны, и подчеркнул, что он «знаменует весеннее обновление природы, очищение души и начало новой жизни».

Отдельно Путин обратил внимание на то, что традиции празднования Науруза передаются от поколения к поколению. «Желаю вам успехов, семейного благополучия, богатого урожая», – завершил свое обращение Президент РФ.

Само слово «Науруз» происходит от сложного слова на фарси, переводящегося как «Новый день». Праздник приурочен к весеннему равноденствию.