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Политика

Трамп и Макрон согласились с необходимостью воздействовать на РФ из-за дела Скрипаля

21 марта 2018, 21:38

Президенты США и Франции подтвердили свою солидарность с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Президенты США Дональд Трамп и Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров согласились с необходимостью «привлечь к ответственности» Россию из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении отмечается, что оба лидера «подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством в связи с использованием Россией химического оружия против частных лиц на британской земле».

Кроме того, Трамп и Макрон обсудили возможные пути совместного решения Соединенными Штатами и Европейским Союзом вопроса ввозных пошлин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения. 


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