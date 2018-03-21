Профсоюзы РФ: Претензии СК к Водопьяновой могут быть из-за интересов «Татнефти» к санаторию «Форос»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Федерация Независимых Профсоюзов России считает, что претензии следователей к Водопьяновой могут быть связаны с интересами «Татнефти» в судьбе санатория «Форос».

Ее представители заявили, что в ФНПР поступает информация о ситуации в Татарстане из разных источников, которая совершенно по-разному трактует и претензии правоохранителей, и позицию председателя ФПРТ.

«Мы считаем, что объективное расследование должно быть проведено без оказания психологического давления на профсоюзных руководителей и работников ведомств», — сказано в заявлении ФНПР.

Представители Федерации отметили, что у них вызывает недоумение тот факт, что заявления о якобы виновности Водопьяновой последовали не более чем через две недели после того, как между руководством ФПРТ и компанией «Татнефть» возникли разногласия о текущем состоянии и дальнейшем развитии санатория «Форос».

В ФНПР выразили надежду, что на правоохранительные органы, производящие расследование, не будет оказано давление хозяйствующими субъектами, действующими в коммерческих интересах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении Водопьяновой было возбуждено уголовное дело по подозрению в коммерческом подкупе. Позже сама Водопьянова сообщила ИА «Татар-информ», что заявление на нее написало руководство санатория «Бакирово», которое было уличено в систематических крупных хищениях, а следком оказывал на нее психологическое давление. Сегодня вечером Водопьянову госпитализировали в медико-санитарную часть КФУ. По предварительным данным, ее доставили в медучреждение с гипертоническим кризом в тяжелом состоянии.