Опубликован трейлер хоррор-сериала «Ночной полет» от автора «Игры престолов»

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Американский телеканал Syfy представил первый трейлер хоррор-сериала «Ночной полет», пишет «Газета.Ru».

Это экранизация рассказа «Летящие сквозь ночь» писателя-фантаста Джорджа Мартина, известного по циклу романов «Песнь льда и пламени» (именно по нему снята фантастическая сага «Игра престолов»).

Первый сезон «Ночного полета» будет включать десять эпизодов.

О запуске сериала стало известно еще два года назад, но работа над ним официально стартовала лишь в 2017 году. Сам писатель не будет принимать участие в работе над сценарием из-за контракта с HBO.



Свой рассказ Мартин написал в 1980 году. События разворачиваются в далеком будущем: планета Земля находится на грани исчезновения, и команда ученых отправляется на космическом лайнере «Летящий сквозь ночь», чтобы найти ключи для спасения планеты. По мере приближения к цели против группы исследователей восстает бортовой компьютер.