В МИД Великобритании сравнили Путина с Гитлером

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу 2018 года в России с Олимпиадой 1936 года в Берлине. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По мнению Джонсона, Президент РФ Владимир Путин использует мундиаль 2018 года для улучшения имиджа страны, как сделал это с Олимпиадой-1936 Адольф Гитлер.

Он также отметил, что было бы неправильно лишать британскую футбольную сборную поездки на ЧМ-2018, но безопасность фанатов важна.

Напомним, отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.