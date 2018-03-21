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Политика

В МИД Великобритании сравнили Путина с Гитлером

21 марта 2018, 21:26

По мнению главы британского МИД, Путин использует мундиаль 2018 года для улучшения имиджа страны, как сделал это с Олимпиадой-1936 Гитлер.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу 2018 года в России с Олимпиадой 1936 года в Берлине. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По мнению Джонсона, Президент РФ Владимир Путин использует мундиаль 2018 года для улучшения имиджа страны, как сделал это с Олимпиадой-1936 Адольф Гитлер.

Он также отметил, что было бы неправильно лишать британскую футбольную сборную поездки на ЧМ-2018, но безопасность фанатов важна.

Напомним, отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.


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