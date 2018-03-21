Альберт Яруллин: Важно было победить в день 20-летия первого чемпионства «Ак Барса»

(Магнитогорск, 21 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мнением о четвертом матче серии плей-офф против «Металлурга», в котором казанцы победили со счетом 3:2.

Яруллин в этом матче появится впервые после травмы. «В первом периоде было тяжело, но потом вкатился в игру. Хорошо, что выиграли. После второй шайбы „Металлурга“ мы играли от обороны, делали свое дело. Это плей-офф, главное — победа. Старались не вестись на провокации. Им было бы это было на руку», — заявил Яруллин.

Победу в четвертом матче «барсы» одержали в день 20-летия первого чемпионства клуба. «Было важно победить в такой день. Хотелось порадовать тех, кто играл тогда и наших болельщиков в памятный день», — отметил хоккеист.

В четвертом матче полуфинала Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» в гостях переиграл «Металлург» со счётом 3:2. У казанцев по шайбе забросили Алексей Потапов, Иржи Секач и Станислав Галиев, у «Магнитки» дубль сделал Ян Коварж.