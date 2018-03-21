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Виктор Козлов: После этого поражения нам некуда отступать

21 марта 2018, 20:30 , Фото: Ильнар Тухбатов

Виктор Козлов: После этого поражения нам некуда отступать Главный тренер «Металлурга» прокомментировал поражение своей команды в четвертом матче серии плей-офф против «Ак Барса».
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(Магнитогорск, 21 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов после поражения в четвертом матче полуфинала Востока против «Ак Барса» заявил, что теперь его команде некуда отступать.

«Была хорошая боевая игра. Допустили пару ошибок, и в конце немного не хватило. Готовимся к следующему матчу, отступать нам некуда. Сегодня опять первыми пропустили, потом сравняли. Видимо, нам так нужно, чтобы завестись. Для меня сегодня был показатель, кто на что способен, кто боец, кто не боец, кто отдается, кто не отдается», — отметил Козлов.

«Металлург» дома уступил «Ак Барсу» в четвертом матче серии со счетом 2:3. У хозяев две шайбы забросил Ян Коварж, в составе казанцев отличились Алексей Потапов, Иржи Секач и Станислав Галиев.


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