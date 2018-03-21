Форвард «Ак Барса» Лукоянов: Если Свитов захочет ответить, все лягут

(Магнитогорск, 21 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу в четвертом матче серии плей-офф против «Магнитки».

По словам Лукоянова, несмотря на счет в серии (3:1 в пользу «Ак Барса»), в противостоянии ничего ещё не решено. «Как и ожидалось, здесь „Магнитку“ ждала сумасшедшая поддержка, они играют дома и хотят выиграть. У нас две игры здесь получились намного лучше и строже, чем дома. Через игры входишь в ритм, эти два матча получились в ожидании ошибок. Мы сыграли более правильно, выполнили тренерскую карьеру и использовали ошибки соперника», — заявил Лукоянов.

Хоккеист также отметил шумовую поддержку, которую команде организовали болельщики. «Наших болельщиков было слышно больше, чем магнитогорских — когда забивали гол, казалось, что за нас болеет весь стадион. Это придаёт нам сил, уверенности и эмоций. Теперь едем домой, нам вдвойне нужна поддержка», — добавил игрок.

В четвертом матче Лукоянов поучаствовал в шайбе Алексея Потапова, записав на свой счёт результативный пас. «Я бросал, шайба прошла вскользь клюшки, мой бросок заблокировали. Хорошо, что сзади катил Алексей, забил отличный и нужный гол. В начале игры он очень помог. Хорошо, что забили. Провокации соперника? Мы разговариваем об этом. У них команда габаритнее нашей. Нам не стоит обращать на это внимания, это ломает игру. Где-то на нашего капитана давят, пытаются спровоцировать. Мы же все знаем — если он захочет ответить, все лягут. Поэтому он себя сдерживает, все это ради команды и общего результата. Шайбы в большинстве говорят о том, что в плей-офф без него нечего делать. В плей-офф это серьезный козырь, поэтому мы рады, что у нас получается. Плей-офф на этом и строится — пять на пять все умеют играть, а в большинстве можно переломить игру. Одна ошибка может перевернуть игру. Как сегодня: мы вроде комфортно ведем 3:1, никаких опасных моментов. Но ошибка, удаление и соперник забивает. Четыре минуты до конца, и накал высокий. Поэтому малейшая ошибка решает все», — заключил хоккеист.

В четвертом матче полуфинала Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» в гостях переиграл «Металлург» со счётом 3:2. У казанцев по шайбе забросили Алексей Потапов, Иржи Секач и Станислав Галиев, у «Магнитки» дубль сделал Ян Коварж.