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Зинэтула Билялетдинов: Мы не даем установок откатываться к своей зоне

21 марта 2018, 20:20 , Фото: Ильнар Тухбатов

Зинэтула Билялетдинов: Мы не даем установок откатываться к своей зоне Наставник казанского «Ак Барса» подвел итог четвертого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против «Магнитки».
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(Магнитогорск, 21 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над магнитогорским «Металлургом» отметил, что после третьей заброшенной шайбы соперник прижал казанцев.

«Это была хорошая, боевая игра. Готовимся к следующему матчу. Что касается перемен в составе, мы решили именно так подойти к этому матчу. Токранов и Малыхин здоровы. После третьей заброшенной шайбы мы откатились к своей зоне? Мы таких установок не даем. Соперник сыграл активно и не давал нам спокойно чувствовать себя. В концовке встречи посчитал, что нет необходимости брать тайм-аут», — отметил Билялетдинов.

В четвертом матче полуфинала Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» в гостях переиграл «Металлург» со счётом 3:2. У казанцев по шайбе забросили Алексей Потапов, Иржи Секач и Станислав Галиев, у «Магнитки» дубль сделал Ян Коварж.


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